DM-guld til Odense: Ajax-spejdere på udkig til U19-finale

Søndag sikrede Odense Boldklubs U19-spillere sig DM-guld, da de slog FC Nordsjælland 3-1. Dermed vandt talenterne et danmarksmesterskab til OB for første gang i 29 år.

Og det kan vise sig, at nogle af spillerne kan få mere ud af kampen end den titel.

Vores historie fortæller os, at danske spillere har meget nemt ved at tilpasse sig i Holland Erik Tammer, ungdoms-spejder, Ajax Amsterdam

På tilskuerpladserne stod nemlig to talentspejdere fra den hollandske storklub Ajax Amsterdam. De var i Danmark for at se andre kampe i weekenden og hørte tilfældigt om U19-kampen i Odense.

- Vi ved, det er en mesterskabs-kamp, og det er godt at se, hvordan talenterne klarer sig efter covid-19-perioden, siger Erik Tammer, som er ungdoms-spejder for Ajax Amsterdam.

Lang historie med danske talenter

Netop den hollandske hovedstadsklub har en lang historie med at spotte danske talenter. Det var blandt andet her, spillere som Kasper Dolberg, Viktor Fischer og Christian Eriksen startede deres internationale karrierer.

- Vores historie fortæller os, at danske spillere har meget nemt ved at tilpasse sig i Holland. De taler engelsk, og nogle taler endda hollandsk. Det er meget nemt for dem at spille godt og præstere bedre, end de gør her, siger Erik Tammer.

Han og hans makker var i Danmark for at se fodbold i weekenden og hørte tilfældigt om U19-kampen. De har derfor ikke været på udkig efter specifikke navne i denne omgang.

- Vi er her med et blankt stykke papir. Efter covid-19 er Danmark et af de første lande til at tillade kampe med tilskuere, og med den historie vi har, vil vi se hvad der sker, siger Erik Tammer.

