DM i atletik afholdes på Fyn

Hvis alt går efter planen, vil op mod 500 atleter fra over 50 foreninger til sommer deltage i DM i atletik på fynsk jord.

Odense Atletikstadion er blevet udpeget som vært for de danske mesterskaber i atletik for seniorer fra 26. til 27. juni 2021. Dermed er mesterskabet tilbage i Odense efter tre års pause.

- Vi glade og stolte over, at vi er blevet udpeget af atletikforbundet til at afholde DM senior i et år, hvor de danske atleter forud for OL vil være i absolut topform, siger Morten Algot Nielsen, der er nyvalgt formand for Odense Atletik, i en pressemeddelelse.

Han håber, at hjemmebanefordelen vil give klubbens egne atleter blod på tanden, så de møder talstærkt op og vinder mange medaljer. Derudover skal omkring 100 af klubbens medlemmer hjælpe til undervejs.

- Der vil være atletik på internationalt niveau i Odense i den sidste weekend i juni, og vi vil sætte alle sejl til for at skabe de bedste forhold for atleterne, siger Morten Algot Nielsen.

Brug for spændende begivenheder

Ifølge Morten Algot Nielsen vil Odense Atletik gøre alt for at skabe en fest under mesterskaberne.

- Vi har brug for positive og spændende begivenheder for vores aktive og for vores mange frivillige hjælpere i en svær tid, siger han.

Arrangementet i Odense bliver mødt med store forventninger fra Dansk Atletik.

- I Dansk Atletik håber vi, at både de aktive og tilskuerne på atletikstadion vil opleve et mesterskab, hvor musikken for alvor spiller, og hvor vi kan mærke, at det er et OL-år både med hensyn til resultater og deltagende profiler, siger forbundets elitechef Bo Overgaard.

