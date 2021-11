DM i vinduespolering kræver præcision: - Du skal være hurtig, fejlfri og levere varen for at vinde

Vinduespudser Roger Langton deltog onsdag for fjerde gang i DM i vinduespolering.

- Jeg er kommet for at vinde, men det er nogle skrappe deltagere, der er med i år. Jeg satser på i hvert fald at være i topti.

Roger Langton fra Assens har været i vinduespudserbranchen i 20 år og repræsenterer ved konkurrencen CR Vinduespolering & Rengøring, som har hovedkvarter i Odense.

I 2015 blev DM i Vinduespolering for første gang afholdt, men i udlandet har vinduespolering på tid været populært i mange år. Der er prestige i at deltage.

- Det er et smaddersjovt arrangement. Vinderen vinder en tur til USA, hvor der bliver afholdt verdensmesterskab, fortæller arrangør, dommer og sponsor til DM i vinduespolering Casper Schjørring.

Roger Langton havde en klar strategi for dagens konkurrence.

- Vinduespolering kræver præcision. Du skal være hurtig, fejlfri og levere varen for at vinde.