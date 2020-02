DM for socialt udsatte: Før sad Olliver hjemme i sofaen

Søndag lagde Næsbyhallerne baner til den fjerde af i alt fem runder i det danske mesterskab i fodbold for socialt udsatte.

Her lod omkring 150 socialt udsatte fra hele landet dagligdagens udfordringerne ligge i omklædningsrummet og gav den mest mulig gas på banen.

Fulgt af jubel og tilråb fra sidelinjen fik Olliver Nielsen og holdet fra Det Grønlandske Hus i Odense god støtte.

Læs også Rekorder: To fynske løbere er klar til VM og EM

- Det er så godt at være her, konstaterede Olliver Nielsen.

For Olliver Nielsen er det andet år i træk han deltager mesterskabskampen, og det har stor betydning for ham og hans medspillere at være med.

- Grønland og danskere har plads til alle. Der er fællesskab, der er nye venner, nye ansigter og vi er alle forskellige spillere, siger han.

Fakta Landsforeningen af VæreSteder (LVS) står bag "Sport for livet". ”Sport for livet” omfatter årligt: Godt 60 nationale og regionale idrætsstævner

Med deltagelse af over 6.000 socialt udsatte mennesker

Der dystes inden for 20 forskellige idrætsdiscipliner, blandt andet fodbold, bueskydning, petanque, stigegolf, dart, krolf og bordcurling.

Arrangementerne afvikles sammen med socialt udsatte.

Landsforeningen af VæreSteder har gennem tiden uddannet over 600 socialt udsatte værestedsbrugere til holdledere. Uddannelsen omfatter et tredages kursus og klæder værestedsbrugerne på til at igangsætte idrætsaktiviteter på de lokale væresteder og til at hjælpe med afviklingen af regionale og nationale stævner og arrangementer. Landsforeningen af VæreSteder har siden etableringen i 1998 hjulpet væresteder i hele landet med at udvikle fællesskaber og skabe positive forandringer blandt socialt udsatte.

I dag er 130 væresteder og 70 boformer og idrætssociale foreninger medlemmer af Landsforeningen af VæreSteder, som derigennem har kontakt til mere end 23.000 socialt udsatte borgere, der ellers er en vanskelig målgruppe at nå gennem det offentlige system.

Værestedsbrugere slås med mange tunge sociale problemer som psykisk lidelse, hjemløshed, kriminalitet, gæld og manglende økonomiske ressourcer, alkohol- og stofmisbrug, omsorgssvigt, overgreb, prostitution, selvmordstruet, selvskadende adfærd og ensomhed (Årsrapport for udsatteidrætten, Landsforeningen af Væresteder, 2018). Kilde: Landsforeningen af Væresteder Se mere

Holdleder og holdepunkt

Olliver Nielsen kom til Danmark fra Grønland for otte år siden. I dag er han holdleder ved stævnet i Næsby.

Der er nogen som kan rumme én, uden at man skal forklare for meget. Så man bare kan komme ind og være sig selv Olliver Nielsen

- Jeg kunne ikke noget. Jeg sad hjemme i sofaen, kiggede på skærm og lavede ingenting, siger han om sin tidligere tilværelse.

- Nu er der forberedelser til turneringer som denne her. Og så træner jeg mindst to gange om ugen, siger Olliver Nielsen og viser med et "YES" og en knyttet næve, at det har givet ham vilje og mening med hverdagen.

Netop mening med hverdagen plus masser af succesoplevelser er hele formålet for arrangørerne bag stævnet.

- De får noget andet at snakke om. Det er med til at give nogle vendepunkter i livet og til at få det bedre, forklarer Nico Hansen, konsulent hos Landsforeningen af Væresteder.

Læs også Viktor Axelsen og kompagni genvinder EM-guld

Stævnet giver spillerne mulighed for at blive en del af et større fællesskab - og så kan de møde ligesindede på fodboldbanen.

- Der er nogen som kan rumme én, uden at man skal forklare for meget. Så man bare kan komme ind og være sig selv, siger Nico Hansen.

I Næsby er det fjerde runde af stævnet, og selvom førstepladsen er glippet for det grønlandske hold, går de benhårdt efter at nå andenpladsen.

- Det satser vi på, siger Olliver Nielsen med et bredt smil.

01:49 150 socialt udsatte fra hele landet mødtes i Næsbyhallerne til en runde om DM i fodbold. Video: Jeanette Torndahl Fournier Luk video