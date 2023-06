Der er målt dobbelt skybrud i Odense mandag eftermiddag.

Her er der faldet 34,2 millimeter på 30 minutter.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Et skybrud er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn eller derover i løbet af 30 minutter. Et dobbelt skybrud er altså over 30 millimeter på en halv time, lyder det.

I Beldringe var der tidligere blevet målt det hidtil kraftigste skybrud på Fyn. Her fik man 26, 7 milimeter på 30 minutter.