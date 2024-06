Fyns Politi var torsdag talstærkt til stede i Næsby, fordi der var fundet to døde personer i en villa. De vidste sig senere, at de to personer var brødre.

De to brødre skal nu obduceres for at klarlægge dødsårsagen. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi.

- Man afventer nu, at en obduktion skal kaste lys over det. Vi forventer ikke at finde yderligere, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

Fyns Politi har fortsat ingen grund til at tro, at der skulle være sket en forbrydelse.