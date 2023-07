Døde i første forsøg: Ny nødhjælp på vej til Odense Fjord

- Vi håber på, at der er nogle af de nye lokaliteter, hvor ålegræsset får bedre vilkår. For eksempel ved Firtalsdæmningen ved Egensedybet på Nordfyn, hvor det vil være godt beskyttet mod vinden. Hvad end det går bedre eller ej, har vi brug for at blive klogere på fjordens vandtilstand og presfaktorer, og det får vi, når vi ser på, hvorvidt ålegræssets overlever, siger Mogens Flindt, professor og forskningsleder på Syddansk Universitet.

Syddansk Universitet er en del af partnergruppen bag Odense Fjord Samarbejdet, der står bag udplantningen. Det er anden gang, der laves forsøg med ålegræs i Odense Fjord, som lider under en høj mængde af alger og næringsstoffer.