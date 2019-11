Glatføreulykke: 85-årig og 82-årig fra Fyn dræbt

Opdatering Artiklen er opdateret og gennemskrevet med nye oplysninger om ulykken.

En alvorlig færdselsulykke på Bogensevej mellem Søndersø og Næsbyhoved-Broby har lørdag formiddag kostet to personer livet og kvæstet en.

De dræbte er en 85-årig mand fra Nordøstfyn og kvinde på 82 år fra Nordvestfyn, oplyser Fyns Politi.

De blev begge dræbt på stedet.

Den tilskadekomne er en kvinde på 68 år fra Nordvestfyn.

På Twitter skriver Fyns Politi, at to biler kørte frontalt sammen, og at der var "meget glat da uheldet skete".

Det glatte føre indgår i de tekniske undersøgelser, som en bilinspektør er i gang med at foretage.

Ifølge Fyns Politi kørte bilen med den ældre mand ved rattet og den ældre kvinde som passager over i den modsatte vejbane og ind i personbilen med den 68-årige kvinde.

Politiet har underrettet de pårørende.

