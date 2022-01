Dømt for dødstrusler mod Statsministeren og Odenses borgmester

En 55-årig mand stod mandag ved Retten i Odense anklaget for at rette dødstrusler mod en masse mennesker fra statsminister Mette Frederiksen (S) og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til en togkonduktør, en præst og samtlige podere, pædagoger og ansatte i Kriminalforsorgen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Voldsomme trusler

Ifølge avisen var det trusler i den hårde ende af skalaen, manden blandt andet fremsatte mod statsministeren og Sudhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

- De her mennesker har man faktisk ret til at slå ihjel for deres støtte til pædofil-kirkerne, udtalte han i en af videoerne.