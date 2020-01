Dømt for ulovlig filmstreaming: Nu får han sin sag i Højesteret

I april 2019 blev en 39-årig mand idømt seks måneders betinget fængsel i en principiel sag om ulovlig filmstreaming.

Han var medvirkende til at sprede den ulovlige pirattjeneste Popcorn Time via hjemmesiden popcorntime.dk, som han var ejer af.

Sagen startede i byretten, hvorefter straffesagen blev anket til Østre Landsret. Her blev han udover den betingede fængselsstraf idømt 120 timers samfundstjeneste samt fik konfiskeret over en halv million kroner for hjemmesiden.

Men nu er sagen også anket til Højesteret, hvilket kun sker i sjældne tilfælde, hvor der er tale om så principiel en sag.

Tilladelse til Højesteret

Efter dommen i Østre Landsret søgte den idømtes forsvarer, advokat Lars Henriksen, om at få sagen for Højesteret. Det kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, som skal vurdere, om sagen er så principiel, at landets højeste retsinstans skal kigge på den.

Og det har nævnet nu givet tilladelse til. Straffesagen kommer for Højesteret den 7. januar.

Straffesagen om ulovlig streaming af film er den første af sin slags i Europa.

- Aldrig tidligere er en person blevet dømt for medvirken til at udbrede streamingtjenester. Dommen er derfor et vigtigt skridt i bekæmpelsen af ulovlig streaming på internettet og vil vække genklang i hele Europa, sagde senioranklager Dorte Køhler Frandsen fra Statsadvokaturen for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden efter dommen i Retten i Odense tilbage i 2018.