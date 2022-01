Dom i dag: Fynsk vennepar tiltalt for coronasvindel

- Jeg synes, at Venstre rammer ved siden af målet med deres kritik, og det er drønærgerligt, at partiet står uden for aftalen og ikke er med til at tage ansvar for retspolitikken. Det er jo anden gang, at Venstre ikke er med i en aftale, hvor vi tager hånd om danskernes tryghed, siger Bjørn Brandenborg og henviser til aftalen om nærpolitistationer, der blev indgået i 2020.

Socialdemokratiet var både med til at lave en firedobling af straffen og skrue ned for den igen. Og han mener fortsat, at der ligger en hård straf i at svindle med coronamidler.

- Men man skal ikke sidestilles med folk, der begår bandekriminalitet. Det, synes jeg, er for hård en straf, siger Bjørn Brandenborg.