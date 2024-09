Dom over transfervinduet: 14 spillere ud, én ind - her er OB's to største hovedpiner efter deadline-dag

Forløbet med Slotsager har udviklet sig til en sløj sag i OB, og det vil være et stort tab for klubben, hvis han ender med at gå gratis til en anden klub til sommer. Lige nu ligner det den mest plausible udgang, selvom OB kunne have solgt ham for to millioner euro tidligere på sommeren – eller mere i januar, hvor der også var bud på ham. Nu må Troels Bech og kompagni se, om situationen kan løses ved at lave en ny aftale eller et salg til vinter. Det bliver svært.

Så selvom Troels Bech i forbindelse med transfervinduets lukning har udtrykt tilfredshed med aktiviteterne i OB, er der stadig noget at arbejde med for sportsdirektøren. En række spillere har kontraktudløb i sommeren 2025, førsteholdet mangler Superliga-kvalitet og foruden Tobias Slotsager kan der også opstå en situation med Luca Kjerrumgaard, hvis mange mål må få andre klubber til at overveje et bud.

Situationerne omkring Tobias Slotsager og Luca Kjerrumgaard udgør lige nu de to største hovedpiner for Troels Bech.

Penge sover aldrig, og det gør fodboldens transferkarussel reelt heller ikke. Allerede nu er de fleste klubber i gang med at planlægge vinterens transfervindue, der åbner til januar, og alt tyder på, at Troels Bech og kompagni igen går en travl periode i vente.