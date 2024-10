Dommer står frem om dårlige oplevelser med udskældt fodboldklub

Flere fodboldklubber i de fynske serie-rækker har trukket sig fra kampe mod fodboldklubben FIUK, fordi de ganske enkelt ikke tør spille mod dem, fordi kampene til tider kan udvikle sig ubehageligt.

Den udlægning er fodbolddommer Chris Andersen enig i. Han har til Sport Fyn fortalt om et konkret tilfælde tilbage i maj, hvor en kamp, han dømte, endte i et masseslagsmål mellem spillere og tilskuere. Efterfølgende fik en spiller fra hver klub karantæne i seks måneder.

Til TV 2 Fyn fortæller han, at første gang, hans grænser blev overskreddet af FIUK var under en kamp i 2017, hvor en spytklat fik ham til at forlade sin dommertjans før tid, hvilket kastede en karantæne fra DBU Fyn af sig.