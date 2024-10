Dorthes 40 års tro tjeneste startede i 2. klasse - nu skal hun møde kongen

- Jeg tager den ofte frem derhjemme for at kigge på den. Jeg kan slet ikke overskue at lægge den væk. Jeg bliver varm om hjertet over, at man bliver anerkendt for at have været i sit arbejde i så mange år.

Den 18. november venter endnu en stor dag, når hun skal til Christiansborg og møde Kong Frederik.

- Der skal jeg selvfølgelig have medaljen på og takke kongen for fortjenstmedaljen, fortæller Dorthe Vølund Petersen stolt.

Til spørgsmålet om hvorvidt hun nogensinde har tænkt over, hvad hun potentielt kan have fravalgt ved at blive på den samme arbejdsplads, er svaret prompte.

- Nej, det har jeg aldrig tænkt over. Det her har bare været, hvor jeg skulle være.

Selvom tempoet i kantinen stadig er højt, nærmer Dorthe Vølund Petersen sig pensionsalderen.

I foråret 2026 kommer hun til at have sidste dag på Højmeskolen, da hun går på pension. Selvom hun ser frem til et nyt kapitel, kan hun ikke skjule, at tanken om at sige farvel til skolen er svær.

- Det bliver nok svært at slippe den dag, hvor jeg stopper. Jeg håber, det bliver en dag, hvor jeg bare går hen og lægger min nøgle og siger: "Farvel og tak. Kan I hygge jer?"