Dræber coronavirus på hospitalsstuer: Fynske robotter kan være på vej til Indien

- Det ligner noget fra Terminator.

Mandag var den indiske ambassadør i Danmark, Ajit Gupte, på besøg hos UVD Robots i Odense for at se nærmere på den fynske virksomheds desinfektionsrobotter.

En fynsk opfindelse, som måske kan hjælpe med at bremse spredningen af coronavirus i Indien, som er hårdt ramt.

- Jeg har forsøgt at opfordre UVD til at kigge mod Indien, og jeg håber, de kan begynde at sælge snart, siger Ajit Gupte.

Indien har lige nu godt 3,1 millioner registrerede tilfælde af coronavirus, hvoraf langt størstedelen er erklæret raske igen. Over 57.000 indere er døde af virussen ifølge WHO.

- Pandemien har påvirket Indien ret meget, så vi kigger på mange forskellige muligheder, herunder også desinfektion, siger Ajit Gupte.

Destruerer mikrobiologiske partikler

UVD Robots laver mobile desinfektionsrobotter, som kan fjerne vira og bakterier fra luft og overflader i et rum. Det kan for eksempel være en hospitalsstue.

- Lyset genererer en energi, som destruerer mikrobiologiske partikler. De får ødelagt deres DNA, så de ikke kan reproducere. På den måde dør de ud og kan ikke give smitte videre. Det er en meget simpel proces, siger Per Juul Nielsen, som er administrerende direktør i UVD Robots.

Og det er altså den proces, der nu også kan komme i brug i Indien, hvis alt går vel for den fynske virksomhed.

- Indien er et rigtig stort marked med et rigtig stort problem lige nu, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dem med. Det er et rigtig stort marked, vi også gerne vil sætte et flueben ved, siger Per Juul Nielsen.

Leverer til 60 lande

I dag leverer virksomheden robotter til 60 lande, hvor de blandt andet bliver brugt på hospitaler, hoteller, tandklinikker og i lufthavne.

- Robotten er udviklet med henblik på at reducere hospitalsinfektioner, men det er selvfølgelig blevet endnu mere aktuelt med coronaudbruddet. Vi begyndte med at levere robotter til det kinesiske marked, og siden har virus spredt sig, og det samme har vores robotter, siger Per Juul Nielsen.

Præcis hvor meget det har påvirket virksomheden, vil direktøren dog ikke fortælle.

- Vi kan ikke oplyse konkrete tal, men det er meget store vækstrater. Vi taler om en fem-tidobling af aktivitetsniveauet i forhold til sidste år, siger han.

Det næste marked for virksomheden kan være Indien, og ambassadøren i Danmark tror på, at den fynske robot kan gøre en forskel i det indiske hospitalsvæsen.

- En løsning som den her, som kan dræbe de fleste bakterier og virus, vil øge sikkerheden for sygeplejersker og læger, siger Ajit Gupte.