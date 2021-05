Drama i Odense Zoo: Skytte blev tilkaldt til voldsomt chimpanseslagsmål

- Chimpanser kan godt finde på at slås. Jeg kan tit høre fra mit kontor, at de råber over noget, men som regel er det små bagateller. I dag var voldsommere end normalt, siger Bjarne Klausen, der er administrerende direktør i Odense Zoo.

Han forklarer, at chimpanserne har et stramt hierarki.

- Biologisk set er det skidesmart, fordi man så slipper for at diskutere. Men sådan et hierarki kan blive udfordret, og der diskuterer chimpanserne altså i et lidt højere lydniveau og med blottede tænder, forklarer direktøren.