Drama i parkeringskælder - tyv sad i bilen, da ejeren kom

Stadig flere skolebørn bliver taget ud af skolen uden for vinterferien for eksempelvis at tage på skiferie med deres forældre.



Det vurderer Skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.



Hun beder derfor forældrene overveje konsekvenserne, siger hun til Jyllands-Posten.



- For nogle bliver det til mange fraværsdage over et skoleår eller skoleliv. Det har betydning for eleven selv og for fællesskabet i klassen. Jeg savner, at flere tænker over det, inden de bare beder om fri, lyder det over for avisen.