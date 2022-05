Drama: Odense Håndbold genvinder kvindernes DM-guld

Odenses håndboldkvinder er for andet år i træk dansk mester. Det blev en kendsgerning med en sejr i den afgørende DM-finale mod Team Esbjerg, der blev slået 25-24.

Odense lignede ellers en taber et godt stykke inde i kampen, men fynboerne arbejdede sig tilbage i opgøret og endte med at overliste Esbjerg i slutfasen.

Nogen fremragende håndboldkamp blev det aldrig, men finalen havde dramatik og spænding til det sidste.

Odense vandt den første finale hjemme med 31-27, men da Team Esbjerg svarede igen med en 35-28-sejr i Vestjylland, skulle der altså en tredje og afgørende finale til for at fordele guld og sølv.

Odense-keeper Althea Reinhardt blev afgørende med flere store redninger, mens hollænderen Dione Housheer i den anden ende blev vital med ti scoringer.

Med to sekunder kunne Esbjerg have udlignet, men overliggeren hjalp Odense til guldet.

Reinhardt åbnede kampen med flere redninger og medvirkede til fynsk føring på 2-0, men hjemmeholdet skulle snart løbe ind i scoringsproblemer trods syv mod seks-taktikken.

Et hav af tekniske fejl prægede Odense, der efter det sjette minut holdt scoringspause på hele 13 minutter, og det er der sjældent råd til i en DM-finale.

I mellemtiden havde Esbjerg bragt sig foran med 9-3 ikke mindst takket være den veloplagte norske playmaker Henny Reistad, der scorede fire mål de første 13 minutter.

Også som spilopbygger spillede Reistad en stor rolle. Hun fodrede flot sin norske fløj Sanna Solberg, der med sit fjerde mål gjorde det til 11-5.

En Esbjerg-udvisning hjalp Odense lidt tilbage, men målmand Rikke Poulsen stod igen i vejen med en redning, da Maren Aardahl fra stregen havde en stor chance for at reducere til 9-12.

I stedet scorede Reistad til 13-8 få sekunder senere, hendes syvende mål.

Alligevel sluttede Odense bedst af. Tre mål i træk af den hollandske back Dione Housheer sikrede pausestillingen 11-14.

Odense tog momentum med ind i anden halvleg og kom hurtigt på 13-14. Holdet angreb flere gange for udligning uden at slå til.

Det gjorde Reistad til gengæld. Hun gav Esbjerg ny luft med målet til 19-17, hendes tiende træffer, og det blev også 20-17.

Men så løftede Reinhardt igen niveau med vitale redninger, og det banede vejen for, at Odense endelig kunne udligne til 20-20 ved Mia Rej med 11 minutter tilbage.

Efter en timeout fra Jesper Jensen gik Esbjerg over til syv mod seks, men en fejl gav kontra til Odense, der scorede til 22-21 i det tomme mål, og det blev også 23-21, begge gange ved Dione Housheer. Esbjerg virkede rystet.

Ved stillingen 25-24 fik Odense lov til at køre et meget langt angreb i det sidste minut, men det kastede ikke mål af sig, og i stedet havde Esbjerg ti sekunder til at udligne.

Det var nok til at bygge et godt angreb op, men i fri position sendte fløjen Mette Tranborg bolden på overliggeren, og så kunne Odense-spillerne juble.

Team Esbjerg må nøjes med sølv og skal samle selv op inden weekendens Final 4 i Champions League.

Tidligere tirsdag vandt Herning-Ikast bronze for andet år i træk med en sejr i den afgørende bronzeduel på 29-21 over Viborg.