En usædvanlig voldsom episode fandt ved Nyborgvej 305 - ved de såkaldte "Kilometerhusene" - i Odense SØ fredag eftermiddag.

Her smadrede ukendte gerningsmand en bil med det, som et vidne beskriver som "køller".

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Nogle personer stiger ud fra en bil og smadrer den anden bil, oplyser vagtchef Kenneth Taanquist, der tilføjer, at vidnet beskrev, at det drejer sig om i alt seks personer.

Hvor mange, der deltog i selve hærværket, og hvor mange, der sad i bilen, det gik ud over, er endnu for tidligt at sige, oplyser vagtchefen.

Ingen kom til skade ved optrinnet, oplyser vagtchefen.

Anmeldelsen kom klokken 13.27 fredag, og Fyns Politi var på stedet kort tid efter.