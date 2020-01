Drastisk fald i besøgstal sætter Brandts på prøve

På to år er antallet af besøgende på Kunstmuseum Brandts faldet med mere end 20 procent. Mens 95.267 gæster besøgte museet i 2017, gjaldt det i 2019 kun 75.921.

Samtidig viser en rundspørge lavet af Kristeligt Dagblad, at flere af landets øvrige store museer oplever stor publikumsfremgang.

- Det er selvfølgelig slet ikke godt nok, det er slet ikke tilfredsstillende på den måde, så Brandts har nogle muligheder i fremtiden. Så det er vi absolut ikke tilfreds med i bestyrelsen, siger Bolette Christensen, der er bestyrelsesformand for Kunstmuseum Brandts.

Hun understreger, at man har sammenlagt tre museer, inden Brandts åbnede sidste år i september.

- Der er masser muligheder for Brandts, og det er det, vi skal huske i det her, siger hun.

De seneste år har museet haft store profilerede udstillinger, som ifølge bestyrelsesformanden ikke har tiltrukket mange nok.

- Vi skal blive meget bedre til at få kunder ind i biksen og se de fantastiske udstillinger, Brandts har, siger Bolette Christensen.

Fyret direktør overskred budget

Da nu forehenværende direktør Mads Damsbo i november blev fyret, efterlod han en budgetoverskridelse på 1,3 millioner kroner.

Men det fandt bestyrelsen ikke ud af før han forlod hjørnekontoret.

- Det er kommet meget bag på os med det underskud, for det var ikke sådan, tingenes tilstand var i august måned, da bestyrelsen sidst blev præsenteret for et budget, siger Bolette Christensen.

Merforbruget svarer til fire procent af museets samlede budget på knap 34 millioner kroner. Ifølge kunstmuseets bestyrelsesformand var det dog det svigtende besøgstal, der førte til afskedigelsen af Mads Damsbo.

- Vi er i fuld gang med at kigge på vores økonomi og selvfølgelig at finde nogle muligheder. Dels for at spare, men selvfølgelig også for at få flere gæster ind i huset, siger Bolette Christensen.

Museets besøgende kommer også til at bidrage til at dække budgetoverskridelserne. Ved indgangen skal de fremover betale 110 kroner i stedet for 95 kroner for en éndagsbillet, skriver fyens.dk.

