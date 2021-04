Dreng knivstukket efter kommentar på sociale medier

Det var en strid mellem to drenge på 16 og 17 år, der mandag eftermiddag udviklede sig dramatisk, da den ene stak den anden med en kniv i Odense.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Knivstikkeriet fandt sted på Skovsbovænget i Odense, og politiet fik anmeldelsen klokken 17.22.

- Striden er opstået på grund af kommentarer på sociale medier, siger Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent i Fyns Politi.

- De to kender hinanden, men opgøret er ikke bande- eller grupperingsrelateret, fortæller hun.

Hvor godt de to drenge kender hinanden, og hvad kommentarerne på de sociale medier mere præcist handler om, kan Fyns Politi ikke sige mere om på nuværende tidspunkt.

Fremstilles i grundlovsforhør

Den 16-årige gerningsmand stak af efter overfaldet, men halvanden time senere kunne Fyns Politi anholde ham. Tirsdag klokken 14 bliver han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense med henblik på varetægtsfængsling.

- Han er sigtet for to gange at have stukket forurettede, men dog ikke livstruende, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Offeret blev efter overfaldet kørt til Odense Universitetshospital.

