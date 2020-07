Drenge dømt for at filme overfald på 14-årig

Overfaldet på den 14-årige dreng fandt sted i Birkeparken i Vollsmose den 17. november 2019. De fem 15-årige drenge overfaldt den 14-årige flere gange inde for et kort tidsrum. Ved et af overfaldende var de fem overfaldsmænd maskerede.

De 14-årige blev slået og sparket under overfaldene.

Den ene 15-årige blev dømt for det voldelige overfald og for at optage det på video. Det takserede Retten i Odense til 4 måneders betinget fængsel.

En anden af de 15-årige fik også fire måneders betinget fængsel for vold i henhold til Straffelovens paragraf 244 stk 1.

De tre andre 15-årige fik hver tre måneders betinget fængsel, fortæller anklager ved Anklagemyndigheden ved Fyns Politi, Julie Hansen, der er tilfreds med dommen.

- Dommen ligger meget i tråd med min påstand, siger Julie Hansen.

Som en del af dommen skal alle fem skal nu også igennem et såkaldt ungdomssanktionsforløb.