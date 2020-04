Drenge eftersøgt: Kastede grene fra to motorvejsbroer

En gruppe drenge på omkring 11 til 13 år er efterlyst af politiet, efter der to gange lørdag aften er blevet kastet grene ned på Fynske Motorvej fra motorvejsbroer syd for Odense.

Første gang fik politiet en anmeldelse klokken 18.27, om at to drenge på 11-12 år havde kastet grene ned på motorvejen fra en gangbro ved Højby.

- Vi var en tur derude, men der var de væk, siger Sten Nyland, vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Omkring 20.30 var den gal igen. Her fik politiet en anmeldelse om, at tre drenge havde kastet grene ned på vejen fra gangbroen tæt ved afkørsel 52 Odense SV, som forbinder områderne Dyrup og Dalum.

- De slap også væk, selvom der faktisk var en bilist, der løb efter dem, siger Sten Nyland og fortsætter:

- Der er nogle knægte, som ikke skal have lov at lege selv. Vi vil rigtig gerne have fat i dem og deres forældre.

Meget alvorligt

Politiet ser meget alvorligt på sagen i lyset af, at der tidligere har været flere sager om kast med sten og andre genstande fra fynske motorvejsbroer.

I august 2016 døde en 33-årig tysk kvinde, efter en tung betonklods havde ramt hendes bil. Hendes mand blev kvæstet, mens hendes femårige søn på bagsædet slap med små skrammer. Den sag er endnu ikke opklaret.

- Det er alvorligt, og det bliver taget alvorligt hver gang, for det giver farlige situationer, ligegyldigt hvad der bliver kastet, siger Sten Nyland.

Hvis du har set noget eller har oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan de kontaktes på telefon 114.

