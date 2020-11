Drenge må ikke være luciabrud - syvårige Nor skriver brev til skolen

Syvårige Nor fra Odense kan ikke forstå, hvorfor det kun er piger, der kan være luciabrud på hans skole.

Derfor har han skrevet et brev til friskolens leder, Thomas Allesø fra Odense Friskole.

I brevet skriver Nor: “Hej Thomas. Jeg synes, det er uretfærdigt, at drenge ikke må være luciabrud, for det er der faktisk nogen, der gerne vil. Hilsen Nor 1. a”.

Kun piger kan være årets luciabrud

Allerede fredag blev årets luciaoptog optaget, fordi den traditionelle udgave med forældre på sidelinjen ikke kan lade sig gøre i år som følge af corona-situationen.

Til luciaoptoget var det kun pigerne, der var med i lodtrækningen om at blive årets luciabrud.

Nor og flere af de andre drenge i 1. a på Odense Friskole havde dog ellers givet udtryk for, at de også gerne vil bære den traditionelle krone på hovedet.

Skoleleder: Derfor kan kun pigerne vælges

Skoleleder Thomas Allesø ønsker ikke at stille op til tv-interview med TV 2 Fyn, men han skriver i en e-mail:

- Jeg ser det som positivt, at vores elever, selv helt ned til første klasse, øver sig på at gøre opmærksom på ting, de synes, skal være anderledes. Grundlæggende ser Odense Friskole ikke noget problem i, at en dreng kan optræde som luciabrud.

- I den konkrete situation har oplægget til børnene været den historiske fortælling om den unge kristne kvinde Lucia, og derfor var det blandt pigerne, at der skulle trækkes lod, lyder det fra Thomas Allesø.