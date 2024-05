Driftige rockere mister ikke førtidspensionen

Rockere og bandemedlemmer på førtidspension i Odense Kommune behøver ikke frygte, at kommunen komme efter dem og tager pensionen fra dem.

Det skriver TV 2 som led i afdækningen af dokumentaren "Den sorte svane".

For selvom Odense, Aarhus, Aalborg og Københavns kommuner siden januar 2018 har gjort brug af den såkaldte Al Capone-metode, der sigter efter at tage overførselsindkomster fra rockere og bandemedlemmer, så er lige præcis førtidspensionen et slags blindspot for kommunerne.

For ikke en eneste gang er det lykkedes Odense eller de andre kommuner at tage førtidspensionen fra en eneste rocker- eller bandekriminel.

Over halvdelen af 1266 personer, som per 1. februar var registreret som rocker- og bandemedlemmer, modtog sociale ydelser minimum én måned i 2023.



Tallene dækker ydelser som dagpenge, SU, kontanthjælp og førtidspension. Det viser tal fra National enhed for Særlig Kriminalitet.



Og sådan har billedet været i mere end ti år. Det har ikke været muligt at opklare, hvor mange af de 662 rocker- og bandemedlemmer som sidste år modtog offentlige ydelser, der er på førtidspension.

I TV 2's dokumentar "Den sorte svane" bryster både den tidligere Bandidos-rocker Fasar Abrar Raja og hans rockerbror Jimmy Skjoldborg sig af at hæve førtidspension.