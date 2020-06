Drive in-dimission: - Så får vi trods alt en fælles afslutning

Der var jubel hos de fynske gymnasieelever, da de onsdag fik beskeden om, at studenterkørsel bliver en realitet til sommer. Men der er stadig uvished om retningslinjerne i forhold til dimissionsfesterne.

- Normalt plejer man at være her i Agoraen, hvor der kan være mellem 400 og 500 mennesker. Men det kan vi jo ikke, siger Linda Delamotte og peger rundt i det store lokale på HF Flow i Odense.

På den kreative ungdomsuddannelse har man derfor fundet et alternativ til den traditionelle dimission, der kommer til at foregå i biler på en parkeringsplads i Næsby som "drive in-dimission".

Rart med fælles afslutning

Når eleverne ankommer til dimissionsfesten, vil de blive hilst velkommen som ved en ganske normal dimission. Forskellen er bare, at de skal have tisset af hjemmefra og sidde i deres biler.

- De vil få en lille goodiebag, og der vil være en scene, men jeg vil ikke afsløre det hele, for der skal også være lidt overraskelser på dagen, smiler koordinator på HF Flow Linda Delamotte.

Eleverne kommer til at holde i biler på parkeringspladsen under dimissionen i slutningen af juni. Foto: Flemming Ellegaard

Hun fandt på at afholde festen på parkeringspladsen i Næsby, hvor der sjældent holder ret mange. Der er 200 parkeringspladser, men til festen vil der være plads til 100 biler, da afstandsreglerne stadig gælder for eleverne, hvis de læner sig ud af vinduerne.

Selvom det bliver en noget anderledes fest, er eleverne godt tilfredse med tiltaget.

- Jeg synes, at det er en rigtig fin måde at samle os alle på. Altså Flow handler meget om fællesskab, så det er rart, at vi trods alt får en fælles afslutning, siger Freja Vinde, der er kommende student ved HF Flow.

Bøvlet, men bedre

Med den anderledes afslutning bliver det stadig muligt for eleverne at fejre dagen med skolekammerater og familie. Selvom det kræver en del mere planlægning fra skolens side, føles det som den rigtige beslutning.

- Det er mere bøvlet, og det er dyrere, men det er også sjovere, siger Linda Delamotte og fortsætter:

- Jeg synes, at det har været synd for den her årgang, at de er gået glip af store afgangskoncerter, afgangsudstillinger og deres gallafest. Det kan være, at vi inviterer dem til en rigtig fest, når de må kramme hinanden igen, siger hun.

(Fra venstre) Cille Hallkjær og Freja Vinde glæder sig til drive in-dimission. Men mest glæder de sig til studenterkørsel. Foto: Flemming Ellegaard

Tilbage ved de kommende studenter er der glæde at spore over beslutningen om en drive in-dimission, men der er ingen tvivl om, hvad der skaber størst lykke.

- Det er den studenterkørsel. Vi skal bare ud og køre, og det bliver så sjovt, tror jeg, udbryder Cille Halkjær og bliver bakket op af veninden:

- Det er det vigtigste, helt sikkert, bekræfter Freja Vinde.