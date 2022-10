Drøm - eller mareridt: Line og Thomas overnattede i Ikea

De fem vindere blev inviteret til at tage en ledsager med. Udover overnatning blev der blandt andet budt på en treretters middag, rundvisning og en udfordring ud i den - måske for nogen, - lette til halvsvære opgave at samle et af møbelgigantens møbler.

- Med de andre deltagere skulle vi konkurrere i nogle forskellige ting. Blandt andet skulle vi ud og finde små genstande rundt omkring; altså finde rundt selv.

Det at kaste sig ud i den ultimative Ikea-test at bygge et møbel sammen, fik ikke Aalykke Jørgensen-parret til at se sig om efter hvert sit udstillingsmiljø at tørne ind i.

- Vi har bygget mange Ikea-møbler, så det har bare været rigtig hyggeligt, fortæller Line.

Udover oplevelsen, har både Line og Thomas nu som nogle af de ganske få rent faktisk sovet i Ikea.

- Jeg tror egentlig, at det der gør det sjovt og interessant, det er jo det her med, at man har fået lov at sove i de her opstillede soveværelsesmiljøer.

- Altså, det er det folk folk snakker om, at det kunne være fedt at få lov til det, siger Line Aalykke Jørgensen.

Varehuschef: Kom bare med idéerne

Idéen med en konkurrence om overnatning i varehuset er født ud fra to oplevelser, fortæller varehuschef Namik Catkafa.

Den ene er, at de i Ikea ofte hører folk snakke om, at det kunne være en oplevelse at overnatte i det 34.500 kvadratmeter store møbelhus.

- Og sidste vinter var der nogle kunder, der sneede inde i Aalborg, og det forstærkede idéen og tiltaget. Så vi tænkte, vi skulle prøve det af, siger varehuschefen.

Han siger i samme moment, at det har været en succes, og at kunderne er velkomne med flere idéer.

- Vi er bestemt åbne og vil lytte til dem. Det er ikke kun om at sælge møbler og boligtilbehør, vi også en del af samfundet, så lad os hygge os sammen på de måder, vi nu kan finde på.