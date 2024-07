De danske håndbolddamer fik en drømmestart på OL med en storsejr over Slovenien på hele 27-19, og det skyldtes ikke mindst en formidabel indsats af Odense Håndbolds Althea Reinhardt i det danske bur.

Sammen med Line Haugsted og Trine Østergaard scorer Reinhardt karakteren 8 i håndboldekspert hos TV 2 Sport Peter Bruun Jørgensens karaktergivning af spillerne, og Odense-spilleren placerer sig dermed helt i toppen sammen med sine to landsholdskammerater.

- Reinhardt åbnede turneringen med stort overskud. Hun viste sin klasse de få gange, hvor der var åbning i det danske forsvar. Hun var god til at læse spillet og kom langt ud af målet, hvilket gør det lettere for hende at redde boldene, når hun ikke skal lave de store udfald, siger Peter Bruun Jørgensen til TV 2 og tilføjer:

- Hun havde godt styr på langskuddene og havde et par store redninger på Ana Gros. En vanvittig god åbning af Reinhardt, og det kan blive afgørende på længere sigt.

Karakteren 8 står for den fremragende præstation.

Reinhardt og landsholdet møder Norge i den næste kamp, hvor der alt andet lige må forventes hårdere modstand end i dag. Den kamp bliver spillet søndag 28. juli klokken 16.