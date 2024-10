Droppet af OB - glæder sig alligevel over klubbens succes

Den tidligere OB-målmand Hans Christian Bernat fik ikke det gennembrud i OB-trøjen, som han havde drømt om, og efter kontrakten mellem de to udløb i sommer skiltes deres veje.

Det til trods kan Hans Christian Bernat stadig godt unde OB den succes, som de i øjeblikket nyder i Nordicbet Ligaen, hvor det fynske mandskab er suveræne.

- Jeg kan sagtens glæde mig over det. Det er ikke noget problem, og jeg skriver stadigvæk med en del af spillerne. Jeg prøver så vidt muligt at have en kontakt for at høre, hvordan det går, siger målmanden i et interview med bold.dk.