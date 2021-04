Duel: Her er forskellen på DF og Nye Borgerlige i Odense

Ifølge en Megafon-måling fra efteråret står Nye Borgerlige til 3,8 procent af stemmerne i Odense, mens Dansk Folkeparti står til 3,5 procent.

De to partiers spidskandidater var inviteret til en duel for at skyde valgkampen i gang. Her fik de mulighed for at forklare, hvordan de to partier adskiller sig.

- Vi har endnu mere fokus på det, vi kalder sund fornuft i driften, hvor DF har kørt en mærkesag med flygtninge og indvandrere. Lige det punkt er mere eller mindre generelt accepteret af alle partier, siger Jacob Askham-Christensen, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Odense.

- Jeg vil holde hånden under velfærden. Jeg vil ikke spare de ansatte i kommunen væk. Jeg vil ikke reducere de ansattes lønninger. Jeg vil sikre, at de ansatte, vi har i kommunen nu, bedst muligt yder en service og sikrer, at velfærden i Odense Kommune består, lyder det fra Carsten Sørensen (DF), der sidder i byrådet, hvor han er 2. viceborgmester.