Dusør på 20.000 kr.: 22 kanoer stjålet fra aafarten

Han har valgt indtil i dag, lørdag, at holde tyveriet hemmeligt for offentligheden, men har ladet tyveriet sive ud til kolleger over hele landet.

- Så de er så varme, at de kommer aldrig ud at sejle uden at blive opdaget.

- De er mærket med indhuggede bogstaver og telefonnummer, som ikke kan fjernes, fortæller Morten Skytte.

Han er dog overbevist om, at kanoerne befinder sig på Fyn.

- Det jeg kan sige er, at der er kommet nogle tip ind, og at vi føler os tæt på, at finde dem.

- Rygtet siger, at de på Fyn, så der sidder nogen, der ved, hvor de er henne, siger Morten Skytte, men vil ikke komme nærmere ind på, hvor meget han ved, og hvor langt politiets efterforskning er.

Ved middagstid lørdag efterlyste Morten Skytte de stjålne kanoer på Facebook. Her udlovede han samtidig enn dusør på 20.000 kroner til den, som kan hjælpe ham til at finde kanoerne.

140 års jubilæum

Odense Aafart åbnede sæsonen i sidste weekend, men måtte åbne 140 års jubilæet uden kanoer. Men nye kanoer er på vej.

- Vi har bestilt nye, så folk skal nok komme ud alt sejle, lover Morten Skytte.

Ifølge Morten Skytte var det eneste der forsvandt fra vinteropmaganiseringen aafartens 22 kanoer og de tre trailere.

- Det er bestillingsarbejde, konstaterer han.

De stjålne kanoner er af mærket Linder 525 og er af aluminium.

Et hurtigt opslag på internettet viser, at en Linder 525 rask væk koster 15.000 kroner.

Således er værdien af kanoerne alene i omegnen af 330.000 kroner. Dertil kommer de tre trailere, som hurtigt koster over 20.000 kroner stykket.