Dykkere fandt vaskemaskiner og løbehjul i havnen: - Hvis vi vil færdes i havet, skal vi passe på det

Når man går en tur langs Odense Havn er det ikke til at se, hvor meget havnebassinet gemmer på.



Men det fik 40 frivillige dykkere lov til at se på tætteste hold, da de søndag hoppede i vandet med våddragt, dykkerflasker og masser af optimisme og dykkede mod bunden.

Diving2000, Os Om Havet og Voi havde søndag inviteret til store oprydningsdag for dykkere og kajakroere for at få ryddet havnen for affald.