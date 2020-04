Zoologiske haver må genåbne: - Det er næsten som juleaften

Opdatering Artiklen er opdateret med citater fra direktørerne fra Terrariet i Vissenbjerg og Danmarks Fuglezoo

Efter mere end en måned med coronalukket kan Odense Zoo åbne igen den 1. maj. Det fortæller de i en fælles pressemeddelelse fra landets fire største zoologiske haver tirsdag.

Jeg tror på, at der er en ophobet lyst til at se noget andet end billedet over sofaen. Bjarne Klausen, Adm. direktør, Odense Zoo

Landets zoologiske haver har haft lukket siden 18. marts på grund af coronarestriktioner. Nu har de fire zoologiske haver fået rigspolitiets tilladelse til at åbne igen, så længe de overholder myndighedernes retningslinjer.

Det glæder den fynske zoo-direktør Bjarne Klausen.

- Det har vi jo glædet os til. Det er første gang i mange år, hvis nogensinde, vi har haft lukket så længe, så vi er glade for at kunne åbne igen, siger han til TV 2/Fyn.

De er dog ikke de eneste, der er glade. Også Danmarks Fuglezoo og Terrariet i Vissenbjerg kan se frem til at åbne for gæster igen.

- Det her er jo næsten som juleaften. Vi er jo af gode grunde været fuldstændigt slået tilbage til start, siger Hans Åge Hjeresen, der er direktør for Danmarks Fuglezoo.

Attraktionerne skal coronasikres

Åbningen af den zoologiske have skaber travlhed mellem dyrestaldene. De zoologiske haver skal nemlig gøre områderne corona-sikre.

- Det kom lidt som en overraskelse, skal jeg være ærlig at sige. Jeg havde ikke regnet med at det var en mulighed før 10. maj, så vi har pludseligt skullet arbejde hurtigt for at få lagt nogle gode planer, siger direktør for Terrariet i Vissenbjerg, Morten Jørgensen.

Størstedelen af terrariet i Vissenbjerg er indendørs, men de forventer at kunne åbne på ligefod med andre attraktioner, så længe de overholder retningslinjerne. En af de ting, de vil gøre, er at ensrette turen gennem terrariet, og sætte afstandsmarkeringer op langs dyrene. Den idé, er de ikke alene om.

- Vi bygger lidt mens vi flyver flyveren, men vi pønser på at lave afstandsstreger hele vejen gennem oceanium(anlæg i Odense Zoo, red.), så folk har lettere ved at holde den afstand, de skal, forklarer direktøren for Odense Zoo.

Også i Danmarks Fuglezoo forbereder man sig til at åbne med restriktioner.

- Vi har faktisk tilrettet det meste af vores have nu. Vi har lavet om på konceptet, så nu hedder det picnictur i det grønne, fremfor zoologisk have. Så kan man nyde en medbragt madkurv, mens man nyder parken, forklarer direktør Hans Åge Hjeresen fra Fuglezoo.

Hvad kan man forvente?

Selvom det er ved at være et stykke tid siden, at parken lukkede ned, ved direktørerne ikke helt, hvad de skal forvente.

- Jeg tror på, at der er en ophobet lyst til at se noget andet, end billedet over sofaen. De fleste forhaver er blevet ordnet rundt omkring, så derfor tror jeg folk gerne vil komme, siger Bjarne Klausen fra Odense Zoo og fortsætter:

- Men på den anden side, er der flere, der har fået en coronaforskrækkelse, der gør, at folk ikke har lyst til at komme.

I Odense Zoo er de fortrøstningsfulde.

- Vi kan jo mærke, at der er kæmpe opbakning til os rundt omkring, så vi er ikke i tvivl om, at vores gæster vil leve op til retningslinjerne og støtte os.

Frygter dårlig sæson

Netop det sidste scenarie er noget, Hans Åge Hjeresen fra Danmarks Fuglezoo frygter. En dårlig sæson kan nemlig bringe hans livsværk i fare.

- Det rammer hårdt, det gør det. Lige nu er bundlinjen ildrød, så det er altafgørende, at vi kommer i gang nu, fortæller han.

Også i Terrariet i Vissenbjerg frygter direktør, Morten Jørgensen, at folk bliver hjemme.

- Ligemeget hvad, er det et hårdt slag på økonomien. Vi er glade for hjælpepakkerne, men der er ingen tvivl om, at vi kommer ud med underskud i år. Bare i påsken har vi tabt en kvart million i indtægter, forklarer Morten Jørgensen.

Derfor er alle de gæster, der kunne have lyst til en tur i de fynske dyreattraktioner, mere end velkomne. Det siger alle tre direktører.

- Halvdelen af vores omsætning ligger i juni-august, så det kan du se, det er en rigtigt stor bid. Det at vi kan åbne lidt, det hjælper jo. Jeg regner ikke med, at vi får de samme omsætningstal, men hvis vi kan få noget af det, så er det en kæmpe hjælp, afslutter direktør for Terrariet, Morten Jørgensen.