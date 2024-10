Dyrkning af minihjerner skal løse gåde for psykisk sygdom

- Jeg har set mange patienter, der har stor skyldfølelse over for deres familie. Jeg har også set pårørende, som har skyldfølelse, fordi de tænker, at det er deres skyld. Og det er det ikke, for det er noget biologi, der ligger bag psykisk sygdom, siger Tanja Sheldrick-Michel.



- Perspektivet er, at man her har en virkelig god mulighed for at lave det, man kalder for precision medicine, altså en meget individualiseret behandling. Teknikken åbner vejen for, at vi kan afprøve medicin, der hjælper lige præcis den patient, der sidder foran os. Det er det, vi gerne vil, siger hun.