Dyrlægehjælp til hjemløses hunde: - Det betyder stort set alt for mig

Nu kan de hjemløses firbenede følgesvende også få dyrlægehjælp på Fyn.

Lørdag havde Hjemløsedyrlægerne og Dyrenes Beskyttelse nemlig åbnet for allerførste konsultation til gadens folk og deres kæledyr i Odense.

Her stod hjælpen klar under trækronerne i Kongens Have, så alle folk, der bor på gaden med deres kæledyr, kunne komme forbi for at få sundhedstjekket deres hund eller kat gratis.