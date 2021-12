Edi brugte 1. juledag på klatrevæggen: - Vi har lige fået gaver, og så kommer vi også herhen

- Det er sjovt, at det er på en juledag, stemmer Aya Alabadri i.

Og det varmer julehjertet hos den daglige leder at se på de klatrende børn.

- Vi ser måske på den nye generation af unge klatrere, der kunne få smag for det. Det er fedt, at de kan have en sjov dag her i julen, siger Christoffer Lykke Jensen.

Tips til klatring

Det betyder meget for børnene at få lov til at brænde krudt af i klatrehallen.

- Det er vigtigt, at de har det godt og er glade og bruger deres jul på en god måde med deres kammerater, siger formand for Vollsmose Aktivitetsforening, Sarwa Sharif.