Efter 114 ulykker på et år: Indkøber nye våben mod sne

OUH melder om 114 ulykker på stier og fortove i Odense Kommune, som sidste år kunne tilskrives mangelfund snerydning og rydning af løvfald.

Det vurderes samlet at have tilført samfundet en udgift på 7 millioner kroner.

273 borgere sendte samtidig i løbet af 2023 henvendelser til kommunen, som handlede om mangelfuld rydning af sne eller blade.

Det får nu Odenses By- og Kulturforvaltning til at forslå et indkøb af 18 nye fejekoste, som skal indgå i vinterberedskabet.

Kostene forventes at koste 1,3 millioner, mens der skal påregnes 0,6 millioner årligt at drift af dem, fremgår det af dagsordenen for By og Kulturudvalgets næste møde.