Efter 15 års ventetid: Vollsmose får nu egen lægeklinik

Borgerne i Vollsmose kan fra 1. september i lighed med borgere i andre bydele gå til lægen i deres eget lokalområde.

Lægeklinikken bliver drevet af praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup, og i starten vil klinikken blive bemandet af en læge og en sygeplejerske.

- Jeg håber, at patienterne i Vollsmose bliver glade for os og den service, vi yder. Vi arbejder lige nu på højtryk for at blive klar til 1. september, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, udtaler Peder Ahnfeldt-Mollerup i en pressemeddelelse. Han driver i forvejen flere andre lægeklinikker i Region Syddanmark.

Lægeklinikken er placeret i Vivo Sundhedscenter, som Odense Kommune ejer, og den er blevet til på baggrund af et ønske fra Odense Kommune og Region Syddanmark. Regionen og kommunen har oprettet to ydernumre til praktiserende læger og har fået 3,6 millioner kroner til indretning af lokalerne fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af sundheds-og lægehuse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en læge til Vollsmose. Det vil bidrage til at skabe mere lighed i sundhed, og lægen kan indgå i det lokale sundhedsarbejde i området, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er medlem af Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Den afgående formand for Sundhedsudvalget i Odense Kommune er også glad for det nye sundhedstilbud i Vollsmose.



- Vi har længe haft et stort ønske om at give borgerne i Vollsmose mulighed for at kunne komme til læge inden for selve bydelen. Vi har at gøre med mennesker, som i mange sammenhænge kan være udsatte, og derfor er det dejligt, at Region Syddanmark har fundet en læge, og at vi i Odense Kommune har fundet nogle gode lokaler, så vi i fællesskab kan give borgerne den mulighed, siger Kasper Ejlertsen.



Den nye lægeklinik i Vollsmose åbner for patienter den 1. september.

