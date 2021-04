Efter 16 skudepisoder i Vollsmose: De frygter kun udvisning, siger rådmand

Derfor råber han nu op. Han vil have politisk handling.

- Hele tiden, når det handler om Vollsmose, så kommer de: Det er et problem, det er et problem. Gør dog noget ved det i stedet for, fortæller Thomas Skov Jensen

Og den handling er både borgmester og rådmand klar til at tage. Det kræver dog hjælp fra Christiansborg.

- Det her kan vi ikke løse som kommune. Det har vi brug for lovgivningen til. Vi har brug for, at der bliver slået rigtig, rigtig hårdt ned. Vi har måske endda også brug for mere politi på gaderne, siger Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand i Odense (V).

Minister lover initiativer

Især ser Christoffer Lilleholt gerne udvisningen af kriminelle som et redskab til at bekæmpe bandekriminaliteten.

- Som jeg nærmest forstår det, så er der kun én straf, man er bange for. Og det er at blive udvist. Vi har skærpet og skærpet straffene, især i Folketinget, også med udvisning. Men vi må bare konstatere, at det ikke er hårdt nok, fortæller Venstre-rådmanden.

Byens borgmester er enig i, at der skal ske noget mere og andet end hidtil.