Efter 17 år på havnen er det slut med loppemarked: - Det nye sted er et kæmpe plus

Siden 2005 har en sommersøndag på havnen i Odense været et synonym med loppemarked.

Men nu er det slut. Loppemarkedet på havnen skifter lokation.

- Det er vemodigt efter 17 år. Der er sket meget, og der er mange minder, siger Per Pors, der er arrangøren bag loppemarkedet.

Men på trods af vemodigheden er Per Pors sikker på, at det nye sted bliver en bedre lokation for loppemarkedet.

- Der er 300 gratis parkeringspladser. Og der er også handicapparkering. Det er et kæmpe plus. Og så er der et helt nyt streetfoodsted, der står klar, forklarer Per Pors.

Det nye sted for loppemarkedet er Thrige-firkanten i Skibhuskvarteret.

Den nye adresse hedder Edisonsvej i Odense, og den løber langs de gamle Thrige-haller.

- Der er også tre store genbrugsbutikker, der gerne vil lave lidt samarbejde. Det bliver sjovt at få samarbejdspartnere, siger Per Pors.

"Så sent som i morges var jeg ude og råbe op"

Men hvad var der galt med havnen efter 17 år?

- Vi er udfordret på parkeringspladser. Folk kan ikke finde ud af at parkere her, siger Per Pors og fortsætter:

- Vi er også blevet udfordret af, at der er kommet nye basketballnet op. De unge vil gerne ned og spille, og de kan ikke altid forstå, at de skal vente med at spille til, at bilerne er kørt væk.

Og så er der én ting, der har irriteret Per Pors i samtlige 17 år.

- Så sent som i morges var jeg ude og råbe op. Parkeringsvagten var godt i gang med at uddele bøder.

- Det har ærgret mig alle de år, vi har været her. Så har man en hyggelig dag her på havnen, og så kommer man tilbage til en afgift, siger Per Pors.



Blandede bolsjer

61-årig Per Pors kalder reaktionerne på det nye sted lidt blandede bolsjer.

Sanne Petersen, der beskriver sig selv som en loppemarkedentusiast, er ikke begejstret for det nye sted i Skibhuskvarteret.

- Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Der er en hyggelig atmosfære hernede. Det tror jeg ike. at vi får andre steder. Det er ærgerligt.

Kommer du stadig til at besøge det nye sted?

- Det tænker jeg nok, at jeg gør, men jeg ville hellere have, at det var hernede, siger Sanne Petersen.

Anita Nielsen, der har besøgt loppemarkedet på havnen de sidste syv år, glæder sig derimod til den nye lokation.

- Alt det her nybyggeri på haven har lidt gjort, at der ikke længere er den samme charme. Så det bliver nyt og spændende igen. Folk bliver nysgerrige på det, og jeg tænker, at der kommer flere gæster, forklarer Anita Nielsen.

Søndag 24. juli er første gang, at loppemarkedet kommer til at slå sig løs på Edisonsvej.