Efter to år i flyttekasser: Nu er gammelt militærmuseum igen åben

I lokalerne på den gamle kaserne på Søndre Boulevard i Odense ligger uniformer, hjelme, dagbøger og mange andre krigsgenstande bag nypudsede glasmontrer.

Alt sammen fundet frem fra flyttekasser, så nysgerrige igen kan gå på opdagelse.

Efter flere års nedlukning er Fyns Militærhistoriske Museum nemlig genåbnet med en særudstilling om 2. verdenskrig.

Når vi har børn her, så står deres ører på stilke, og de suger alt, hvad de får at vide, til sig Ove Verner Petersen, daglig leder på Fyns Militærhistoriske Museum

Siden 2017 har museet været pakket ned i kasser, da de ikke længere kunne være i deres tidligere lokaler på Dannebrogsgade centralt i Odense.

Siden da er årene gået med at renovere de gamle lokaler på den tidligere kaserne, hvor et militærhistorisk museum passer så fint ind.

- Her arbejdes der jo også, som du kan se. Og hvor der arbejdes, vil der også være rodet, siger Ove Verner Petersen, der er daglig leder på museet, mens han viser rundt.

- Og det at det roder, viser jo, at der bliver bestilt noget, fortsætter Ove Verner Petersen.

Læs også Ønske: Militærhistorisk museum skal hjem til kasernen

Selvom de første genstande nu igen er fundet frem fra flyttekasserne, så der stadig effekter, der er pakket væk. En hel del, endda.

- Det er der altså mange, mange af museets effekter, der stadigvæk er. De står nede i kælderen. Men der er jo flere etager, der også skal være udstillinger på, forklarer Ove Verner Petersen.

Stor renovering

Fra første og anden sal i den gamle kaserne kan man høre larmen fra saven og rystepudseren. For mens stueetagen er helt moderniseret, så mangler der stadig rigtig mange timers arbejde forude på de andre etager.

Fyns Militærhistoriske Museum er er drevet af frivillige, og 13-14 ildsjæle har kvit og frit brugt deres tilværelse som pensionister til at renovere lokalerne.

Læs også Kaptajn om 9. april: - Vi må aldrig glemme, hvad der skete den grusomme morgen

- Vi har skrabet maling af alle væggene. Og der var jo altså tapet fra 1890'erne og så til den sidste tapetsering, som vel fandt sted for en 10-15 år siden. Der var et alvorlig lag tapet på, og det gik vi altså med håndkraft og skrabede af, siger den daglige leder.

Når sådan et stort renoveringsarbejde hovedsageligt bliver lavet af frivillige, så tager det lang tid. Og coronaviruspandemien har heller ikke gjort arbejdet nemmere.

- Vi har ikke kunnet samles herude, og vi måtte ikke arbejde så tæt på hinanden, som vi må nu. Så er der også et begreb, der hedder økonomi. Der skal penge til at modernisere sådan en bygning som den her. Den er opført i 1890'erne, fortæller Ove Verner Petersen.

Selv om en milepæl er nået, og gæster nu igen kan dykke ned i den militærhistoriske fortid, så er der stadig meget arbejde forude. De resterende etager skal gennemrenoveres. Men for Over Verner Petersen er det hårde arbejde det hele værd.

- Det er jo med til at udbrede kendskabet til historien. Så det synes jeg da bestemt er vigtigt. Børnene lærer jo ikke meget historie i skolerne, og når vi har børn her, så står deres ører på stilke, og de suger alt, hvad de får at vide, til sig, forklarer han.

Mens de tomme lokaler venter på at blive færdige, kan Ove Verner Petersen mindes de gamle dage.

- For mig er der lidt nostalgi i lige netop det her, siger han.

Det var nemlig i bygningerne på Søndre Boulevard han holdt til i de sidste tre-fire år af sin tjenestetid.