Efter års nedgang: OB sætter rekord i solgte sæsonkort

Det går godt med at lokke tilskuere til Stribernes hjemmebanekampe i Nature Energy Park i Odense. Så godt, at Odense Boldklub i år har opnået det højeste antal solgte sæsonkort i klubbens historie.

- Det er vi jo først og fremmest meget glade og stolte over. Det sker lidt i en tid, hvor noget som loyalitet kan være svært at opnå. Derfor synes jeg, at det er ekstra sejt, at vi ser den loyalitet over for OB, siger Jack Jørgensen, der er kommerciel chef i OB.

Den hidtidige rekord blev sat for seks år siden, men er nu slået efter at 3.961 fans har anskaffet sig et sæsonkort til OBs kampe.

Ifølge Jack Jørgensen skal udviklingen tilskrives, at klubben gennem en længere periode har arbejdet målrettet med at forbedre rammerne omkring stadion, blandt andet ved at skabe en særlig fan- og familiezone.

Derudover tror han også, at klubbens egne resultater har spillet en rolle.

- Det, at vi kvalificerede os til mesterskabsslutspillet og endte i top-seks sidste år, tror jeg også var med til at give et boost og ny energi, siger han.

Kvitterer med øl og vand

De lovende tal kommer efter år, hvor OB ellers har oplevet en nedgang i antallet af tilskuere under kampene.

- Det har været lidt nedadgående hver sæson, siger Jack Jørgensen.

Opbakningen har derfor stor betydning for klubben, der nu har valgt at belønne de trofaste fans ved at gå sammen med Albani om at tilbyde sæsonkortholderne en gratis øl eller vand til kampen mod Silkeborg IF på søndag.

- Vi synes vi ikke, at der var en bedre måde at fejre rekorden på end at byde på en gratis omgang – og forhåbentligt tre point, siger Jack Jørgensen.

Flere tiltag på vej

Selvom OB lige nu oplever en historisk stor fantilslutning, mener Jack Jørgensen stadig, at klubben bør arbejde fokuseret med stadionoplevelsen for at få udviklingen til at fortsætte.

Hvilke initiativer, der er i støbeskeen, vil han dog ikke afsløre forud for den kommende sæson.

- På nuværende tidspunkt er de næste tiltag til den nye sæson, og det er endnu for tidligt at løfte sløret for det, siger han.

