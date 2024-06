Efter afdækning af forbindelse til TV2’s muldvarp: Formand for HCA-pris træder tilbage

Han stiftede i 2015 Advokatfirmaet Smajic Advokatanpartsselskab med adresse på Palægade 3 i København, hvor Amira Smajic og Jan Moosmands datter, Julie Moosmand, kort efter blev indsat som direktører.

Ifølge cvr-registret fratrådte Amira Smajic som direktør i slutningen af 2016, mens Julie Moosmand fortsatte på sin direktørpost indtil november 2017. Samtidig ændrede firmaet navn til Advokatfirmaet Moosmand Advokatanpartsselskab.

Men ifølge advokatfirmaets tidligere hjemmesider var både Julie Moosmand og Amira Smajic fortsat en del af et trekløver sammen med Jan Moosmand.

Forbindelsen mellem dem blev først brudt i 2019, hvor Amira Smajic’ navn blev fjernet fra listen af ansatte på hjemmesiden www.adv-moosmand.dk og Jan og Julie Moosmands navne blev fjernet fra hjemmesiden www.smajic.dk.

Samme år anmeldte Jan Moosmand Amira Smajic til politiet i en del af sagen mod TV 2’s muldvarp, hvor hun er tiltalt for bedrageri for 200.000 kroner.

Afviser forbindelse

Jan Moosmand har tidligere afvist at kommentere forbindelsen til Amira Smajic over for TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende. Og det er heller ikke lykkedes at få en kommentar til hans udtræden af priskomitéen.

Hans datter Julie Moosmand benægter, at hun har haft et samarbejde med Amira Smajic, selvom de to ifølge cvr-registret var direktører i samme firma, og selvom hun overfor Ugeavisen Odense i 2015 omtalte hendes samarbejde med Amira Smajic.

- Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Aldrig nogensinde. Amira og jeg har aldrig nogensinde været ansat det samme sted – aldrig, lød svaret fra hende.

Ingen ny formand

For H.C. Andersen Priskomité kommer formandens afgang på et uheldigt tidspunkt, da komitéen er i gang med at udarbejde et nyt koncept for uddeling af H.C. Andersen Prisen.

Ifølge meddelelsen på komitéens hjemmeside har Jan Moosmand selv vurderet, at hans tidligere forbindelse til Amira Smajic kunne påvirke det udviklingsarbejde negativt.

- Den øvrige priskomité har modtaget Jan Moosmands beslutning med beklagelse, men udtrykker samtidig forståelse for og anerkendelse af, at han ikke ønsker, at en tidligere forbindelse til ”muldvarpen” på nogen måde ville kunne belaste de fortsatte bestræbelser på at udvikle prisen og herigennem styrke netværket, skriver komitéen.

Der er endnu ikke udpeget en ny formand. Det sker om 14 dage, hvor bestyrelsen rekonstituerer sig, og drøfter fremtiden for komitéen.