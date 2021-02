Efter aflysning i Norge: Uofficielt DM i langrend afholdes på Fyn

Da kulden satte ind, og sneen lagde sig over Fyn, var der ikke langt fra tanke til handling i Odense Skiklub.

Under en tur i skoven med ski under fødderne ærgrede Tina Noregren og Dorte Rønning sig over, at DM i langrend, der skulle afholdes i Norge i uge fem, var aflyst. De talte om, at det kunne være sjovt med en alternativ DM-løjpe i Elmelund Skov.

- Når nu vi har sneen og ville køre løjper op herude alligevel, siger Tina Noregren.

Fredag besluttede hun sig for at gøre alvor af idéen og begyndte at tage kontakt til de andre i Odense Skiklub og Danmarks Skiforbund, som straks bakkede op om et alternativt DM i Langrend på Fyn.

- De var bare sådan "Ja, fedt, let's go for it," og Johan, der ellers arrangerer DM i langrend, sørgede lige for at lave hele det digitale system, og så har det ellers bare kørt, fra vi fik idéen fredag aften til nu, siger Tina Noregren.

Derfor kan det uofficielle DM nu afholdes allerede mandag og i løbet af hele uge seks.

Åbent for alle

For at undgå spredning af coronavirus kommer det uofficielle DM i langrend til at foregå i løbet af en uge, hvor deltagerne selv skal måle deres tider.

- Vi laver bare sådan en langrendsuge med åbent spor, så kan folk komme, og hvis det hele kan foregå digitalt, hvor man selv logger og registrer sig på DM i langrend, så kunne det godt, siger Tina Noregren.

Sammen med Dorte Rønning sørger hun for, at der kommer skilte på ruten.

- Det bliver sådan lidt opfindsomheden, der skal finde ud af, hvordan vi gør det, for vi havde ikke nogen skilte i forvejen. Så det har vi været nødt til at lave og finde ud af, hvordan vi sætter det op, siger hun.

Alle, der er interesserede i at deltage i det uofficielle DM, kan tilmelde sig via Danmarks Skiforbunds hjemmeside, og det er gratis at deltage.

- Hvis man vil give et bidrag til, at vi holder løjperne ved lige, er der en MobilePay kode, hvor man lige kan give en femmer eller en ti'er, eller hvad man nu synes, siger Dorte Rønning.

Folk fra både Nordjylland og Sjælland har allerede været forbi løjpen i Elmelund Skov i Odense. Foto: Morten Albek

Liv på løjperne

Allerede inden det uofficielle DM's officielle begyndelse, har der været færdsel på løjpen i Elmelund Skov.

- I går da vi var heroppe, var der folk lige fra små børn på to år, der stod på ski, til de gamle mænd med gamle norske sweatre, som har stået på ski hele deres liv, siger Dorte Rønning.

Vi har bare mødt så meget glæde og tilfredshed og taknemmelighed for vores indsats, Tina Noregren, medlem af Odense Skiklub

Hun håber på lidt mere sne, så løjpen kan bruges længst muligt, men glæder sig over den store interesse. På få dage har både Danmarks Skiforbund og Odense Skiklub fået nye medlemmer, der har lyst til at deltage i DM.

- Tanken er, at DM-løjpen er 2,9 kilometer, og alt efter hvilken klasse, man skal stille op i, skal man løbe forskellige antal runder, siger Tina Noregren.

Den gode stemning i Elmelund Skov fejler i hvert fald ikke noget.

- Vi har bare mødt så meget glæde og tilfredshed og taknemmelighed for vores indsats, siger Tina Noregren.