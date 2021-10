Efter afsløringer: Næste år vokser kontroltrykket på gartnerierne

I forbindelse med budgetforhandlingerne besluttede et samlet byråd at forlænge kontrolindsatsen med gartnerierne ved at fastholde en årlig bevilling på 1,4 millioner kroner om året til gartneriteamet under By- og Kulturforvaltningen. Tirsdag besluttede politikerne i By- og Kulturudvalget så at udvide kontrolindsatsen med en ekstra bevilling på 1,2 millioner kroner i 2022 og 2023.

- Det betyder, at vi næsten kan fordoble indsatsen med at vejlede gartnerierne og få sikret, at de ikke har ulovlige udledninger til vandløbene, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Kontrol med kontrollen

Udover ekstrabevillingen blev By- og Kulturudvalget også enige om, at man i udvalget nu skal have redegørelser for kontrolindsatsen hver tredje måned, så man kan følge området tættere end i dag.

Den del er vigtig for Socialdemokratiet, fortæller politisk ordfører Cæcilie Crawley.

- Vi har hele tiden sagt, at det ikke er nok at ansætte flere medarbejdere. Vi er også nødt til at ændre tilgangen, så vi hæver ambitionsniveauet og sikrer, at der ikke kommer gift i vores vandløb. Ingen kan være i tvivl om, at kontrollen ikke har været god nok. Og man har siddet tilbage med et indtryk af en forvaltning, som har haft en lige lovlig samarbejdende tilgang. Det vil vi holde øje med, siger Cæcilie Crawley.