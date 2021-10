Efter alvorlige anklager: Partifæller støtter fortsat Killerup

Også partikollegaen Nikolaj Albæk Jørgensen tager beskyldningerne få uger før valget afslappet.

- Det er ikke noget, jeg har fokuseret på, for det er ikke nyt i politik. Johnny har været mange år i politik og kan have trådt nogle over tæerne. Men når der ikke er nogle konkrete beviser, har han stadig min fulde opbakning, siger han.

Beskyldninger om forsvundne millioner

Beskyldningerne fra den tidligere arbejdsgiver og grundlægger af virksomheden Team Online, Michael Sandal, går på, at Johnny Killerup skulle have købt flybiletter, hotelophold og limousinekørsel på virksomhedens regning.

Michael Sandal mener, at der er tale om et millionbeløb, og at Liberaterne-politikeren på den baggrund blev bedt om at fratræde sin stilling tilbage i 2013.