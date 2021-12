Efter andet uheld: Odense Letbane har opfordring til trafikanter

Derfor er det vigtigt at alle trafikanter er ekstra opmærksomme på letbanen, specielt i de 56 lyskryds, den kører gennem i Odense.

- Selv om vores chauffører er meget dygtige, kan letbanen ikke undvige bilister, når de kører i vores spor. Så det betyder, at vi skal bede andre om at være ekstra opmærksomme på den nye 40-tons spiller i trafikken, siger Dan Ravn.

Det første sammenstød med letbanen skete tirsdag den 30. november, hvor en personbil ikke holdt tilbage for et rødt lys og ramte letbanen. Chaufføren af bilen blev efterfølgende sigtet for at køre over for rødt lys.