Efter anonymt opråb i SSP - direktør erkender at have fejlet

Størstedelen af medarbejderne genkender nemlig elementer fra det anonyme brev, konkluderer forvaltningen ovenpå undersøgelsen.

Det er især i den afdeling der hedder Behandlingscenter Unge & Rusmidler, at problemerne er størst. Her angiver 15 ud af 21 medarbejdere, at de genkender udsagnene i den anonyme henvendelse i nogen eller høj grad.

"En ledelse, der taler dårligt om medarbejdere i plenum", "uhensigtsmæssig håndtering af sygemeldinger og afskedigelser" og "ledelse, der skaber mistillid og splittelse i medarbejdergruppen" er nogle af de sætninger, medarbejderne har sat på deres arbejdsmiljø i den afdeling.

Erkender at have fejlet

Ifølge en pressemeddelelse fra Odense Kommune bliver der nu sat en række indsatser i værk for at styrke trivslen og genskabe tilliden mellem medarbejdere og ledelse.

Men der er også en erkendelse af, at man ikke har gjort nok.

- Vi følger naturligvis trivselsmålingerne og vidste, at der var udfordringer, og der har da også været sat ind med forskellige tiltag, men vi må bare erkende, at det ikke har været nok, siger René Junker, som er administrerende direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Blandt andet vil arbejdet blive organiseret i en såkaldt taskforce med en ekstern psykolog, medarbejderrepræsentanter, ledere og HR.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg har ærgret mig over, at vi ikke har fået skabt et rum, hvor medarbejderne kom til os med den viden i stedet for at skrive den i et anonymt brev. Men nu fokuserer jeg på, at vi får handlet på undersøgelsens konklusioner, og at vi får de ønskede resultater, siger René Junker.