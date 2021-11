Efter beskyldninger om svindel: Killerup stævner erhvervsmand og kræver 100.000 kroner i erstatning

I første omgang lød det fra Michael Sandal, at der var tale om "et betydeligt beløb, som let løber op i nogle millioner kroner".

Han har dog siden modereret udtalelsen, men fastholder anklagen om svindel.

- Som det også fremgår af indslaget, indgik jeg en gensidig aftale med Johnny om, at der blev lagt låg på kassen med bilag og ikke blev rodet op i yderligere, hvilket jo desværre også medfører, der ikke efterfølgende er lavet en decideret opgørelse, hvorfor jeg ikke vil kunne føre skriftlig bevis for, at det let løber op i nogle millioner, men fastholder, at der er tale om et ikke ubetydeligt beløb, sagde han søndag til TV 2 Fyn.

Torsdag aften var TV 2 Fyn i kontakt med Michael Sandal, som på daværende tidspunkt ikke havde modtaget stævningen.

Fredag morgen oplyser han, at ikke har kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.