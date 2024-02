Efter Brøndby-kamp: Rådmand ønsker rute for udenbys fodboldfans

Søndag eftermiddag var flere tusinde fodboldsfans fra Brøndby valfartet til Odense for at se kampen mod OB på Nature Energy Park-stadionet.

OB havde opfordret sine fans til at tage offentlig transport til kampen og dermed lade bilen stå, men politiet måtte melde ud, at letbanen i et givent tidsrum ikke ville køre, fordi Brøndbystilhængere skulle gå den samme strækning.

- Det er gakgak. Jeg synes, vi har en letbane, for at den skal bruges. Også når der er fodbold, siger Søren Windell, der By- og Kulturrådmand for konservative i Odense.

Han opfordrer derfor til, at der bliver lavet en anden rute til fodboldsfansene, når de kommer udenbys fra.

- Jeg havde bedt forvaltningen om at kigge på, om vi kan gøre noget rent trafikalt og tage fat i Fyns Politi, sådan at man ikke går fra fanzonen i Nørregade langs letbanen ved Stationsvej og Middelfartvej, men måske kører ud ad Ruggårdsvej og måske kun krydser letbanen i Kongensgade - eller andet, siger han.